МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Повышение ввозных пошлин на вино из недружественных стран позволило увеличить сборы в бюджет России за август-октябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,5 раза, до 8,4 миллиарда рублей, заявил начальник главного управления федеральных таможенных доходов и тарифного регулирования ФТС Максим Чмора. Минсельхоз поддержит пошлины на импорт вина из недружественных стран

В конце июля пресс-служба Минэкономразвития сообщила, что правительство России до конца 2023 года повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран — до 20% с 12,5%, но не менее 1,5 доллара за литр. После этого импортеры заявили о возможном удорожании зарубежной продукции, а представители ресторанного бизнеса — о том, что отечественного вина не хватает для удовлетворения спроса заведений.

Так, за период с августа по октябрь 2023 года объем импорта вин из недружественных стран составил 93 тысячи тонн против 151 тысячи за аналогичный период 2022 года. "Мы видим, что на 38% уменьшились объемы ввозимой продукции из недружественных стран", — заявил Чмора в ходе Российского винодельческого форума, комментируя данные за период действия повышенной пошлины.

При этом объем таможенных платежей, уплаченных при импорте вин из таких стран, вырос за август-октябрь до 8,4 миллиарда рублей. "В 3,5 раза увеличился объем полученных нами платежей", — констатировал он.

Ранее в пятницу он отмечал, что в целом по итогам десяти месяцев текущего года импорт вина в Россию в январе-октябре 2023 года вырос на 6%, до 532 тысяч тонн по сравнению аналогичным периодом прошлого года, при этом в топе поставщиков — лидеры прошлых лет, в том числе недружественные страны.