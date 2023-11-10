БРЕСТ, 10 ноя — ПРАЙМ. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников выразил удовлетворение темпами реализации совместных с Белоруссией инвестиционных импортозамещающих проектов в промышленности, финансируемых за счет российского кредита. Белоусов рассказал о росте импортозамещения в промышленности

"Учитывая ту планку, которую мы поставили при отборе этих проектов – они должны быть, действительно, совместные сложные производства, то 74 миллиарда российских рублей (сумма инвестиций в уже согласованные сторонами к реализации 20 проектов – ред.), 75% уже аллоцированных ресурсов, это очень хороший результат. Особенно, если посмотреть "начинку" этих проектов", — сказал Решетников журналистам по итогам совместного заседания коллегий министерства экономики Белоруссии и министерства экономического развития РФ в Бресте.

Министр отметил, что теперь важно, чтобы выделенные средства реально "пошли в дело – на закупку станков, оборудования, строительство". "Над этим сейчас идет работа. Процесс начался", — сказал Решетников.

Он отметил, что сам факт решения о выделении ресурсов на реализацию совместных проектов в промышленности подстегнул кооперацию между странами. Министр также обратил внимание, что проекты являются современными и "меняют характер наших экономик". Он назвал, что финансируемые российской стороной проекты, реализуемые на территории Белоруссии, являются взаимовыгодными. "Это выгодно Белоруссии, потому что это – налоги и рабочие места. И это выгодно России, потому что Белоруссия обладает уникальными компетенциями по многим направлениям. Исторически эти предприятия были в кооперационных цепочках (с российскими – ред.)", — добавил Решетников.

В ноябре прошлого года пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты. Сначала стороны определили для начала финансирования 12 импортозамещающих кооперационных проектов, которые будут реализовываться на территории Белоруссии в рамках соглашения. Позже минпром Белоруссии сообщал, что прорабатываются дополнительные импортозамещающие проекты для их возможного финансирования за счет российского кредита.