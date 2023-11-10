БРЕСТ, 10 ноя — ПРАЙМ. Одобрено 20 проектов на 74 миллиарда рублей в рамках кредита России Белоруссии на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

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Решетников оценил темпы реализации проектов по импортозамещению

"Запустить новые инвестпроекты помогает кредит более чем на 100 миллиардов российских рублей, который Белоруссия получила в прошлом году. Уже одобрены 20 проектов на 74 миллиарда рублей. Более 2,5 миллиарда рублей бизнес уже получил", — сказал Решетников, выступая на совместном заседании коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии.

По его словам, на эти средства расширяется производство комплектующих к комбайнам, идет модернизация Минского подшипникового завода, производства самосвалов, строительной техники. "Это гарантированные рабочие места для жителей Белоруссии. А для России это регулярные поставки той самой продукции, которая нам необходима", — указал он.

В ноябре 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты.