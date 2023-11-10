2023-11-10T16:30:57+03:00
2023-11-10T16:30:57+03:00
2023-11-10T16:30:57+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231110/842235750.html
Россия одобрила Белоруссии импортозамещающие проекты в рамках кредита
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Одобрено 20 проектов на 74 миллиарда рублей в рамках кредита России Белоруссии на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты, сообщил министр... ПРАЙМ, 10.11.2023
финансы, экономика, новости, россия, белоруссия, импортозамещение
https://cdnn.1prime.ru/images/83860/42/838604276.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83860/42/838604276.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83860/42/838604275.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83860/42/838604275.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83860/42/838604263.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83860/42/838604263.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231110/842235454.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЕСТ, 10 ноя — ПРАЙМ. Одобрено 20 проектов на 74 миллиарда рублей в рамках кредита России Белоруссии на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.
"Запустить новые инвестпроекты помогает кредит более чем на 100 миллиардов российских рублей, который Белоруссия получила в прошлом году. Уже одобрены 20 проектов на 74 миллиарда рублей. Более 2,5 миллиарда рублей бизнес уже получил", — сказал Решетников, выступая на совместном заседании коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии.
По его словам, на эти средства расширяется производство комплектующих к комбайнам, идет модернизация Минского подшипникового завода, производства самосвалов, строительной техники. "Это гарантированные рабочие места для жителей Белоруссии. А для России это регулярные поставки той самой продукции, которая нам необходима", — указал он.
В ноябре 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты.