БРЕСТ, 10 ноя — ПРАЙМ. Одобрено 20 проектов на 74 миллиарда рублей в рамках кредита России Белоруссии на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников. Решетников оценил темпы реализации проектов по импортозамещению

"Запустить новые инвестпроекты помогает кредит более чем на 100 миллиардов российских рублей, который Белоруссия получила в прошлом году. Уже одобрены 20 проектов на 74 миллиарда рублей. Более 2,5 миллиарда рублей бизнес уже получил", — сказал Решетников, выступая на совместном заседании коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии.

По его словам, на эти средства расширяется производство комплектующих к комбайнам, идет модернизация Минского подшипникового завода, производства самосвалов, строительной техники. "Это гарантированные рабочие места для жителей Белоруссии. А для России это регулярные поставки той самой продукции, которая нам необходима", — указал он.

В ноябре 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщила, что Белоруссия и Россия подписали межправительственное соглашение о выделении республике кредита на сумму 105 миллиардов российских рублей на импортозамещающие проекты.