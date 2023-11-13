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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231113/842248718.html
Летные испытания SJ-100 на российсих двигателях начнутся в 2024 году
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Лётные испытания импортозамещенного SJ-100 с российским двигателем ПД-8 начнутся в следующем году, следует из слов главы Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия... ПРАЙМ, 13.11.2023
макроэкономика, экономика, новости, россия, sj-100
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ДУБАЙ, 13 ноя — ПРАЙМ. Лётные испытания импортозамещенного SJ-100 с российским двигателем ПД-8 начнутся в следующем году, следует из слов главы Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря.
"Программа испытаний двигателя ПД-8 оказалась чуть дольше, чем изначально планировалась. Планировалось сертификат получить до конца года, но, к сожалению, будет увеличение на следующий год. Испытания двигателя в составе самолета — это как раз программа 2024 года", — сказал он журналистам.