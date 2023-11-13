ДУБАЙ, 13 ноя — ПРАЙМ. Лётные испытания импортозамещенного SJ-100 с российским двигателем ПД-8 начнутся в следующем году, следует из слов главы Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря. Американцы заинтересовались российскими вертолетами на Dubai Airshow

"Программа испытаний двигателя ПД-8 оказалась чуть дольше, чем изначально планировалась. Планировалось сертификат получить до конца года, но, к сожалению, будет увеличение на следующий год. Испытания двигателя в составе самолета — это как раз программа 2024 года", — сказал он журналистам.