МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Доля российских вин на рейсах крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" в 2023 году выросла до 70%, доля российских продуктов и напитков на борту увеличилась до 90%, сообщила пресс-служба перевозчика. Минпромторг оценил активный рост ассортимента российского вина

"Аэрофлот в 2023 году нарастил долю российских продуктов и напитков на борту до более чем 90% (в 2021 году показатель составлял 60%)…Большая часть напитков, представленных в винной карте Аэрофлота, также производится в России. Доля отечественных вин увеличилась за последний год до 70%",- говорится в сообщении.

Большинство позиций в бортовом меню компании на 100% российские — это молочная продукция, птица, хлебобулочные изделия, соки, соусы и специи. Доля отечественного мяса, рыбы и морепродуктов в рационах авиакомпании более 90%, сыров — от 85% до 100% в зависимости от сорта.

"Аэрофлот" предлагает пассажирам три вида российских вин в бизнес-классе, произведённых в Краснодарском крае: игристое, красное вино, белое вино, в классах эконом и комфорт — красное и белое вино.

"Аэрофлот и в дальнейшем продолжит работу по импортозамещению продуктов и напитков на борту", — отметили в компании.

В июле министр транспорта России Виталий Савельев сообщал, что "Аэрофлот" планирует довести долю подачи отечественных вин на зарубежных рейсах компании до 50%.

"Аэрофлот" — крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В прошлом году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы — 40,7 миллиона. Крупнейший акционер "Аэрофлота" — Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.