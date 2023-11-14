САН-ФРАНЦИСКО, 14 ноя — ПРАЙМ. Министры финансов стран-участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) обсудили на прошедшем заседании вопросы развития цифровых активов, поддержку проектов в сфере энергетики и экономическую политику для усиленного роста региона, заявила на приеме в рамках АТЭС глава американского минфина Джанет Йеллен. Йеллен рассказала о приоритетах минфинов стран АТЭС

"Сегодня, во время встречи министров финансов, я и мои коллеги министры… сосредоточились на трех финансовых направлениях: ответственное развитие цифровых активов, поддержка эффективных энергетических преобразований и устойчивого финансирования, а также экономические политики для более сильного роста", — сообщила она.

Йеллен отметила, что на протяжении последних десятилетий Азиатско-Тихоокеанский регион значительно увеличил свое значение для глобальной экономики, и США нацелены на дальнейшее усиление связей с ним.

"Регион является ключевым драйвером в глобальной инновации, возможностях и росте. Его экономическая важность будет только увеличиваться", — подчеркнула Йеллен.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) стартовал в субботу в Сан-Франциско. Мероприятие, которое продлится по 17 ноября, знаменует собой окончание года председательства США в организации.