ПЕКИН, 14 ноя — ПРАЙМ. Чтобы наладить отношения с Пекином, Вашингтону требуется сформировать правильное понимание Китая, сказано в комментарии китайского государственного агентства Синьхуа по случаю визита председателя КНР Си Цзиньпина в США. "У Киева нет шансов". В Китае подсчитали российские и украинские танки

Отмечается, что в последнее время нарастает тенденция позитивного взаимодействия Пекина и Вашингтона. С одной стороны, США продолжают вводить ограничения в области технологического и торгово-экономического сотрудничества, а с другой стороны, стремятся вступить в контакт с Китаем по различным каналам, демонстрируя признаки поиска консенсуса, что было редкостью в последние годы.

По мнению авторов материала, Китай и США являются двумя крупнейшими экономиками мира и их отношения — наиболее важные двусторонние отношения в мире. Экономические связи между двумя странами глубоки и обширны, поэтому ни они, ни мир не смогут вынести конфронтации и конфликта между двумя сторонами.

"В настоящее время ключом к налаживанию отношений с Китаем для США является формирование правильного понимания Китая, отказ от мышления "игры с нулевой суммой", наращивание и расширение сотрудничества, а также продолжение продвижения стабилизации…", — отметили в агентстве.

Авторы материала также полагают, что развитие и прогресс Пекина и Вашингтона могут стать возможностями, а не вызовами для обеих стран, экономики двух государств скорее дополняют друг друга, чем конкурируют.

"В текущей ситуации общих интересов Китая и США стало не меньше, а больше. Будучи двумя крупными странами, Китай и США несут важную ответственность за процветание и развитие человечества. Откроем ли мы совместно новую эру развития человечества посредством сотрудничества или скатимся в пропасть конфликта и конфронтации между крупными державами — это вопрос века, на который должны ответить две страны", — указали в Синьхуа.

Си Цзиньпин 14-17 ноября посетит американский Сан-Франциско, где примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также проведет первые за год переговоры с президентом США Джо Байденом.