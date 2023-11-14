ПЕКИН, 14 ноя — ПРАЙМ. Пекин не боится конкуренции с Вашингтоном, но она должна выглядеть как соревнования по легкой атлетике, говорится в комментарии китайского государственного агентства Синьхуа по случаю визита председателя КНР Си Цзиньпина в США. В ФТС отметили рост товарооборота с Китаем через погранпереходы в Приморье

По мнению авторов материала, Китай и США являются двумя крупными государствами, поэтому между ними существует как сотрудничество, так и конкуренция в области торговли, технологий, дипломатии, но эта конкуренция означает не то, что для выигрыша одной из сторон вторая обязательно должна проиграть, а лишь то, что следует догонять и перегонять друг друга, добиваясь совместного прогресса.

"Китай не избегает конкуренции и не боится ее, но конкуренция должна быть честной, рациональной и доброкачественной, иметь красные линии и запретные зоны. Нельзя игнорировать правила рыночной экономики и основные нормы международных отношений, не говоря уже о том, чтобы использовать основные интересы в качестве инструмента конкуренции или средства провокации", — сказано в материале агентства.

Отмечается, что, по мнению КНР, "конкуренция должна быть соревнованиями по легкой атлетике, где есть трек и правила, где можно улучшать свои результаты, догоняя и перегоняя друг друга, точно так же как спортсмены на соревнованиях добиваются лучших результатов постоянно совершенствуясь и преодолевая себя, а не ставя подножки или злонамеренно мешая другим спортсменам, что может привести лишь к дисквалификации за нарушение правил".

Си Цзиньпин 14-17 ноября посещает с визитом американский Сан-Франциско. Председатель КНР примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также проведет первые за год переговоры с президентом США Джо Байденом.