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ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует ценообразование на куриные яйца, запросы были направлены производителям и 10 федеральным ритейлерам, сообщает... ПРАЙМ, 14.11.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, фас, яйца, ценообразование
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует ценообразование на куриные яйца, запросы были направлены производителям и 10 федеральным ритейлерам, сообщает ведомство.
"ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца. Соответствующее поручение служба направила в свои территориальные органы", — говорится в сообщении.
Территориальные органы ФАС "направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию". На основе полученных данных служба проанализирует обоснованность установления оптово-отпускных цен, работа в этом направлении уже ведется в регионах.
Также ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца, сказано в сообщении.