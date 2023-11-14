МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проанализирует ценообразование на куриные яйца, запросы были направлены производителям и 10 федеральным ритейлерам, сообщает ведомство. ФАС проверит соблюдение регионами ограничений роста платы за ЖКХ

"ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца. Соответствующее поручение служба направила в свои территориальные органы", — говорится в сообщении.

Территориальные органы ФАС "направили запросы компаниям-производителям куриных яиц о формировании цен на выпускаемую продукцию". На основе полученных данных служба проанализирует обоснованность установления оптово-отпускных цен, работа в этом направлении уже ведется в регионах.

Также ведомство направило запросы в 10 федеральных торговых сетей о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на куриные яйца, сказано в сообщении.