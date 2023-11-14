МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Запад утрачивает моральное лидерство и начинает придерживаться двойных стандартов в общении с азиатскими лидерами, заявил на форуме, организованном Центром стратегических и международных исследований, министр обороны Индонезии и основной кандидат в президенты страны Прабово Субианто. Денег на всех не хватит. Кем пожертвуют ради членства Украины в ЕС

"Если быть честным, Запад придерживается двойных стандартов, когда общается с азиатскими лидерами. Запад учит нас демократии, правам человека, но у него самого совсем другие стандарты. Я говорю это как критику другу — Запад теряет моральное лидерство", — приводит его слова местный портал Merdeka.

Субианто также отметил, что многие в Индонезии любят Европу, но данное чувство не взаимно, так как в ЕС Индонезию не любят и не знают. Он рассказал, что большинство лидеров индонезийской элиты получили образование на Западе и в нынешнем кабмине есть много выходцев из западных университетов.

"Мы восхищаемся Евросоюзом. Я обычно шучу перед друзьями, что проблема не в нас, а в Евросоюзе. Мы любим Европу, но Европа не любит нас. Европа даже не знает Индонезию, они знают только Бали", — отметил министр и добавил, что сам вырос в Европе, и, возможно, знает "больше европейской истории, чем сами европейцы".