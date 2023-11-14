СТАМБУЛ, 14 ноя — ПРАЙМ. Россия в октябре лидировала по экспорту товаров в Турцию по морю, уменьшив объемы поставок на 9% за год, в структуре импорта Турцией — преимущественно нефть, уголь и металлолом, зерна в топе по объемам нет, следует из подсчетов РИА Новости на основе данных Управления мореходства Турции. Турция вдвое сократила товарооборот с Израилем с начала конфликта

Всего за сентябрь турецкие порты обработали более 44,2 миллиона тонн грузов, что меньше на 3,5% по сравнению с сентябрем 2022 года. Объем обработанных грузов с начала года по сравнению с тем же периодом 2022 года также уменьшился на 4,1% и превысил 436 миллионов тонн, не в последнюю очередь из-за февральских показателей, когда после разрушительных землетрясений временно перестал функционировать один из важнейших портов Искендерун.

Наиболее загруженными портами остаются Коджаэли на западе страны и Алиага в районе Измира.

Россия со значительным отрывом занимает первое место среди стран, экспортировавших товары в Турцию по морю – за октябрь объем поставок превысил 7,7 миллиона тонн. Лишь около 4% грузов из объема были поставлены кораблями под турецким флагом. По сравнению с октябрем прошлого года объем экспорта снизился на 9% с 8,47 миллионов тонн.

За Россией в списке экспортеров идут Египет (более 1 миллиона тонн), Бразилия, США и Греция. Годом ранее на втором месте были США.

Что касается структуры импорта в Турцию, то из данных ведомства следует, что наибольший объем пришелся на сырую нефть (РФ поставила более 1,7 миллиона тонн), уголь (чуть меньше полутора миллионов тонн из России), металлолом, каменноугольный кокс (более миллиона тонн из РФ) и железная руда. Годом ранее в первой пятерке был также дизель с поставками более полумиллиона тонн из РФ.

При этом Турция поставила в октябре наибольший объем продукции по морю в Италию (более 1,3 миллиона тонн), США, Египет, Испанию и Грецию. Израиля в первой пятерке нет, в отличие от сентября этого года и октября 2022 года – министр торговли Турции ранее заявил, что после начатой в секторе Газа операции товарооборот с Израилем снизился более чем на 50%. В приведенных управлением данных не учитываются поставки контейнерами.