МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) решила снизить ставки ввозных таможенных пошлин в отношении сырого глицерина, глицериновой воды и глицеринового щелока до 0% на два года, говорится в пресс-релизе регулирующего органа. Таможенная подкомиссия выведет ряд товаров из-под гибких экспортных пошлин

"Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о снижении с 5 до 0% ставок ввозных таможенных пошлин в отношении сырого глицерина, глицериновой воды и глицеринового щелока позиции 1520 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС сроком на два года", — говорится в сообщении.

"Обнуление ставки на указанное сырье позволит снизить себестоимость выработки очищенного глицерина, который в дальнейшем используется в пищевой, косметической и фармацевтической отраслях. Это, в свою очередь, поспособствует увеличению промышленного и сельскохозяйственного производства, а также повысит конкурентоспособность продукции стран ЕАЭС", — отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

При этом он подчеркнул, что на территории Евразийского экономического союза сырой глицерин не производится.

Кроме того, до 0% сроком на два года была снижена ставка в отношении феррониобия, используемого для производства специальных сталей: высокопрочной трубной стали, конструкционной стали, свариваемой и хладостойкой стали. Введение феррониобия в конструкционные стали улучшает свариваемость, повышает прочность и пластичность.

"Введение меры будет содействовать устранению дефицита феррониобия на рынке ЕАЭС, снижению себестоимости производства специальных сталей, повышению конкурентоспособности и увеличению загрузки производственных мощностей предприятий наших стран", — добавил Казарян. Решения вступят в силу по истечении 30 календарных дней с даты их официального опубликования.