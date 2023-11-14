МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Российские власти меняют тактику в отношении просителей убежища на финской границе — если раньше они не выпускали тех, у кого нет нужного пакета документов, то теперь все иначе, пишет издание Kauppalehti. Финляндия вводит запрет на въезд из России на велосипедах с 15 ноября

Теперь выезд из России разрешается всем гражданам третьих стран. В результате число просителей выросло — только с начала августа на КПП юго-востока страны прибыло более 90 человек без документов. А за сутки 13 ноября финские пограничники выявили 39 беженцев через РФ.

"В основном у них не было необходимой для въезда визы. Эти лица являются гражданами третьих стран и использовали территорию России для транзита", — говорится в сообщении Пограничной службы.

В ведомстве считают, что речь идет о попытках нелегального въезда, которые ранее пресекались Россией. Таким образом, нелегалы просто не добирались до финской границы. Теперь российские пограничники, не нарушая никаких норм международного права позволяют им делать это — обязательств воспрепятствовать нелегальному транзиту нет.

По мнению экспертов, на которых ссылается СМИ, этим Россия посылает Финляндии четкий сигнал. "Если они откроют этот маршрут, вскоре у нас будет проблема с беженцами. А для чего это нужно, можно только предполагать", — рассуждает эксперт Центра по борьбе с гибридными угрозами Юкка Саволайнен.

Аналогичная ситуация складывалась в 2015 году, когда просители убежища прибывали через северный участок границы между двумя странами. Всего в тот период в Финляндию через РФ прибыли более одной тысячи человек, в основном из Африки и Ближнего Востока.

Финляндия с 15 ноября вводит запрет на пересечение границы из России на велосипедах. Ограничения уже действуют на ряде пропускных пунктов на юго-востоке страны.