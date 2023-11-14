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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231114/842260840.html
OBI попросила суд запретить бывшей "дочке" в РФ использование своего бренда
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Немецкая OBI GmbH & Co. Deutschland KG, бывший владелец сети строительных гипермаркетов OBI в России, просит арбитражный суд Московской области запретить ее бывшей "дочке",... ПРАЙМ, 14.11.2023
бизнес, экономика, новости, россия, германия, obi
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Немецкая OBI GmbH & Co. Deutschland KG, бывший владелец сети строительных гипермаркетов OBI в России, просит арбитражный суд Московской области запретить ее бывшей "дочке", подмосковному ООО "ОБИ Франчайзинговый центр", использование своих товарных знаков в доменном имени сайта obi.ru, следует из опубликованного во вторник определения суда.
Иск поступил в суд 9 ноября, он принят к рассмотрению, предварительные слушания назначены на 10 января.
В судебном акте говорится, что речь в иске идет о двух международных словесных товарных знаках – obi и OBI, зарегистрированных в 2011 году. Правовая охрана этим знакам предоставляется в целом ряде государств, в том числе и в России.
Суд по заявлению немецкой компании принял обеспечительные меры, запретив ответчику "ОБИ Франчайзинговый центр" и третьему лицу АО "РСИЦ", регистратору доменных имен, совершать в отношении домена obi.ru любые действия, направленные на прекращение прав администрирования ответчика в отношении домена obi.ru или на передачу поддержки сведений о домене obi.ru другому регистратору.