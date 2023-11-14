МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Финансовым мошенникам с помощью психологических трюков почти удавалось обмануть высокопоставленных сотрудников Минфина РФ, рассказал директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков. Банк России выявил новую уловку мошенников

"У нас в Минфине были очень высокопоставленные люди, которые занимаются финансовыми рынками и разбираются, которых почти удавалось обмануть, потому что их ловили в определенные моменты и использовали определенные трюки, которые подходили именно для них в данном моменте, потому что они все время на бегу, заняты. Они (мошенники — ред.) умеют под это подстраиваться", — рассказал он, выступая на международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.

По словам Чебескова, мошенники пользуются тем, что больше людей начинают вкладываться в рынок. Они видят, что деньги идут в определенные сектора экономики, и начинают за ними "охотиться".

"Мне кажется, поведенческие финансы и поведенческая экономика значительно важнее в текущих условиях, чем базовая экономическая теория и финансовая теория. Прошу прощения у тех, кто со мной не согласен, но с точки зрения практики — это очень важно", — отметил директор департамента.

Мошенники, по сути, используют "психологические трюки, те механизмы, по которым наш мозг функционирует", пояснил он. "И тут основное не то, насколько вы умны и образованы, а создание вокруг вас некой среды, в которой вы какие-то вещи не до конца понимаете… А потом уже деньги перевели, и только понимаете, что сделали ошибку", — пояснил Чебесков.

"Поэтому знания и понимание поведенческих финансов и экономики — это ключевое. Конечно, знание не всегда означает, что в определенной ситуации вы можете про это вспомнить, но это пока самый лучший инструмент, с которым каждый из вас сможет с этим бороться и противодействовать", — заключил он.