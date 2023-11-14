МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Обвинения США в адрес России и Китая в обходе санкций против Северной Кореи голословны, каждое новое заявление девальвирует предыдущие, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Боррель на этой неделе представит предложения по 12-му пакету санкций

Ранее американский министр обороны Ллойд Остин отмечал обеспокоенность военным сотрудничеством России и КНДР, добавив, что Пекин и Москва помогают Пхеньяну нарастить потенциал.

"Мы видели, безусловно. Но все подобные заявления являются абсолютно голословными. Они ничем не подтверждены. И каждое новое подобное заявление лишь еще больше девальвирует все остальные на этот счет", — сказал Песков.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров заявлял, что Россия не нарушает санкции Совбеза ООН в отношении КНДР, однако выступает против введения новых ограничительных мер.