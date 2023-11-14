2023-11-14T12:42:50+03:00
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2023
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В Кремле ответили на обвинения США в обходе санкций против КНДР
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Обвинения США в адрес России и Китая в обходе санкций против Северной Кореи голословны, каждое новое заявление девальвирует предыдущие, заявил официальный представитель Кремля... ПРАЙМ, 14.11.2023
экономика, новости, дмитрий песков, сша, кндр, санкции
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Обвинения США в адрес России и Китая в обходе санкций против Северной Кореи голословны, каждое новое заявление девальвирует предыдущие, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Ранее американский министр обороны Ллойд Остин отмечал обеспокоенность военным сотрудничеством России и КНДР, добавив, что Пекин и Москва помогают Пхеньяну нарастить потенциал.
"Мы видели, безусловно. Но все подобные заявления являются абсолютно голословными. Они ничем не подтверждены. И каждое новое подобное заявление лишь еще больше девальвирует все остальные на этот счет", — сказал Песков.
Ранее посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров заявлял, что Россия не нарушает санкции Совбеза ООН в отношении КНДР, однако выступает против введения новых ограничительных мер.