МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Иранская сторона на саммите стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) заключила с пятью странами — Россией, Ираком, Сирией, Арменией и Туркменией — соглашения о транзитной торговле в рамках транспортного коридора "Север-Юг", об этом заявил во вторник министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базарпаш. Президент Ирана призвал создать финмеханизм между странами ОЭС

Шестнадцатый саммит ОЭС проходил в Ташкенте 8-9 ноября.

"На саммите ОЭС были подчеркнуты транзитные возможности, Иран был упомянут в качестве одной из главных осей, на повестке дня — завершение строительства коридора с юго-востока на север, а также подписаны соглашения с Россией, Ираком, Сирией, Арменией и Туркменией на развитие транзитной торговли с этими странами", — приводит слова Базарпаша агентство Tasnim.

Он также отметил, что иранская сторона в ближайшее время завершит строительство транспортного коридора, соединяющего порты Персидского залива с портами Каспийского моря. По его словам, иранская сторона также развивает свои транспортные мощности в авиасекторе — "на повестке дня Тегерана стоит развитие авиатерминалов, а также в ближайшие две недели начнутся мероприятия по развитию тегеранского аэропорта Имама Хомейни".

ОЭС — региональная межгосударственная экономическая организация, созданная в 1985 году. В нее входят Иран, Пакистан, Турция, Казахстан, Азербайджан, Афганистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. В саммите в Ташкенте принимали участие девять из десяти глав государств и правительств стран-участниц организации — все, кроме Афганистана.