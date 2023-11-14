2023-11-14T16:07:00+03:00
2023-11-14T16:23:07+03:00
2023-11-14T16:07:00+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231114/842265112.html
ЦБ оценил профицит текущего счета платежного баланса России
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Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за январь-октябрь текущего года снизилось в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 53,8... ПРАЙМ, 14.11.2023
экономика, новости, россия, профицит, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за январь-октябрь текущего года снизилось в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 53,8 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России.
"В январе — октябре 2023 года профицит счета текущих операций составил 53,8 миллиарда долларов США (208,8 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2022 года)", — говорится в сообщении регулятора.
Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-октябре 2023 года снизилось на 62% в годовом выражении, составив 104 миллиарда долларов.
Согласно приведённой таблице, показатель составил за первые десять месяцев года 104 миллиарда долларов, в то время как за январь-октябрь прошлого года было 271,6 миллиарда.
"Снижение профицита счета текущих операций произошло вследствие уменьшения положительного сальдо торгового баланса на 167,6 миллиарда долларов США за счет сокращения экспорта на 138,7 миллиарда долларов США и увеличения импорта товаров на 29 миллиарда долларов США", — также уточняет ЦБ.