МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ за январь-октябрь текущего года снизилось в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 53,8 миллиарда долларов, свидетельствуют предварительные данные Банка России. ЦБ зарегистрировал первый выпуск замещающих облигаций ГТЛК

"В январе — октябре 2023 года профицит счета текущих операций составил 53,8 миллиарда долларов США (208,8 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2022 года)", — говорится в сообщении регулятора.

Положительное сальдо внешней торговли России товарами в январе-октябре 2023 года снизилось на 62% в годовом выражении, составив 104 миллиарда долларов.

Согласно приведённой таблице, показатель составил за первые десять месяцев года 104 миллиарда долларов, в то время как за январь-октябрь прошлого года было 271,6 миллиарда.

"Снижение профицита счета текущих операций произошло вследствие уменьшения положительного сальдо торгового баланса на 167,6 миллиарда долларов США за счет сокращения экспорта на 138,7 миллиарда долларов США и увеличения импорта товаров на 29 миллиарда долларов США", — также уточняет ЦБ.