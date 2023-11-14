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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231114/842265445.html
Alstom продаст 20 процентов своих акций в "Трансмашхолдинге"
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Французский Alstom продает принадлежащие ему акции "Трансмашхолдинга" (ТМХ) российским акционерам, сообщил гендиректор ТМХ Кирилл Липа агентству РИА Новости. Структуру акционеров... ПРАЙМ, 14.11.2023
транспорт, бизнес, экономика, новости, франция, россия, alstom, трансмашхолдинг
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 ноября — ПРАЙМ. Французский Alstom продает принадлежащие ему акции "Трансмашхолдинга" (ТМХ) российским акционерам, сообщил гендиректор ТМХ Кирилл Липа агентству РИА Новости.
Структуру акционеров "Трансмашхолдинг" не публикует. Ранее компания сообщала, что ее владельцами являются ряд российских бизнесменов и Alstom с пакетом 20%. Сейчас все акции ТМХ консолидированы на кипрской компании. Липа в конце августа сообщал о намерении провести перерегистрацию компании с Кипра в Москву.
"Пока мы не закроем сделку с Alstom, никакой перерегистрации быть не может", — ответил Липа во вторник в кулуарах выставки "Транспорт России" на вопрос, как идет процесс перерегистрации "Трансмашхолдинга" с кипрской юрисдикции в российскую.
Он утвердительно ответил на вопрос, продает ли Alstom принадлежащие ему акции ТМХ.
Акции у французского акционера, по его словам, покупают действующие российские владельцы "Трансмашхолдинга".
"Должны это сделать до конца года", — ответил он о планируемых сроках завершения сделки.