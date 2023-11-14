МОСКВА, 14 ноября — ПРАЙМ. Французский Alstom продает принадлежащие ему акции "Трансмашхолдинга" (ТМХ) российским акционерам, сообщил гендиректор ТМХ Кирилл Липа агентству РИА Новости. Французская Alstom раскрыла планы по производству электровозов в Казахстане

Структуру акционеров "Трансмашхолдинг" не публикует. Ранее компания сообщала, что ее владельцами являются ряд российских бизнесменов и Alstom с пакетом 20%. Сейчас все акции ТМХ консолидированы на кипрской компании. Липа в конце августа сообщал о намерении провести перерегистрацию компании с Кипра в Москву.

"Пока мы не закроем сделку с Alstom, никакой перерегистрации быть не может", — ответил Липа во вторник в кулуарах выставки "Транспорт России" на вопрос, как идет процесс перерегистрации "Трансмашхолдинга" с кипрской юрисдикции в российскую.

Он утвердительно ответил на вопрос, продает ли Alstom принадлежащие ему акции ТМХ.

Акции у французского акционера, по его словам, покупают действующие российские владельцы "Трансмашхолдинга".

"Должны это сделать до конца года", — ответил он о планируемых сроках завершения сделки.