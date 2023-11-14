МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам октября выросли на 3,2% в годовом выражении против 3,7% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Годовая инфляция в США по итогам августа ускорилась до 3,7 процента

В месячном выражении цены в октябре не изменились после роста на 0,4% в сентябре.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали замедления годовой инфляции до 3,3%, месячная инфляция прогнозировалась в 0,1%.Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом выражении замедлилась до 4% с 4,1% месяцем ранее, в месячном — до 0,2% с 0,3% в сентябре.

Цены на продовольствие в США в октябре увеличились на 0,3% по сравнению с сентябрем, на энергоносители — упали на 4,9%. В годовом выражении цены на продукты питания выросли на 3,3%, на энергоносители — сократились на 6,2%.