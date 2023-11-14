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2023
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Минтруд США заявил о замедлении темпов годовой инфляции
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Потребительские цены в США по итогам октября выросли на 3,2% в годовом выражении против 3,7% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. В месячном... ПРАЙМ, 14.11.2023
экономика, новости, сша, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам октября выросли на 3,2% в годовом выражении против 3,7% месяцем ранее, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
В месячном выражении цены в октябре не изменились после роста на 0,4% в сентябре.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали замедления годовой инфляции до 3,3%, месячная инфляция прогнозировалась в 0,1%.Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — в годовом выражении замедлилась до 4% с 4,1% месяцем ранее, в месячном — до 0,2% с 0,3% в сентябре.
Цены на продовольствие в США в октябре увеличились на 0,3% по сравнению с сентябрем, на энергоносители — упали на 4,9%. В годовом выражении цены на продукты питания выросли на 3,3%, на энергоносители — сократились на 6,2%.