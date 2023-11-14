МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Биржевые цены на какао в понедельник превысили 4 тысячи долларов за метрическую тонну, что произошло впервые с 1977 года, следует из данных ICE Futures. Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Валерий Емельянов заявил РИА Новости, что стоимость этой продукции вполне может достичь 5 тысяч долларов в рамках текущей инфляционной переоценки. Доступность шоколада в России на фоне удорожания какао в мире сохранится

Так, стоимость какао по декабрьскому фьючерсу в понедельник достигла 4051 доллара, когда как еще в пятницу торги закрылись на уровне 3991 доллар. При этом всего цены на это сырье выросли с конца прошлого года в 1,6 раза.

"В среднем какао последние 15 лет (с последнего большого кризиса) торговались около 3500 за тонну. За это время в США, которые потребляют львиную долю мирового кофе, инфляция выросла более чем на 40%. И в сегодняшних ценах эти 3500 как раз должны стоить 5000. Так что даже без факторов вроде неурожая, колебаний климата и прочего — какао и так будет стремиться к данной отметке", — прогнозирует Емельянов.

Он добавил, что в истории уже бывали случаи глобального дефицита какао-бобов. Например, в 1977 году шоколадное сырье на время дорожало почти до 5400 долларов, а с учетом накопленной инфляции сегодня это 27,5 тысячи за тонну.

"То есть в худших сценариях мы можем увидеть кратный рост цены на какао. То, что происходит сейчас, это всего лишь текущая переоценка. Настоящего кризиса не было очень давно", — заключил аналитик.