НОВОСИБИРСК, 15 ноя — ПРАЙМ. Сегмент торговли через маркетплейсы в России должен быть урегулирован, рынок сам этого сделать не может, заявил в среду директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов. Минпромторг оценил долю отечественных продуктов в российских магазинах

"Мы сейчас вплотную подошли к тому, что сегмент маркетплейсов должен быть урегулирован. Не может быть такой ситуации, когда сегмент в несколько триллионов рублей оборота практически нерегулируемый. Такого не бывает. Это нонсенс…" — сказал он, выступая на форуме "Дни ритейла в Сибири" в Новосибирске.

Кузнецов отметил, что, к примеру, федеральный сетевой ритейл в стране зарегулирован "не сверхъестественно", но там есть твердые правила работы.

"Во всяком случае, никакой федеральной сети не придет в голову менять условия договора раз в неделю или раз в две недели…У маркетплейсов это обычная абсолютно ситуация, когда один из сотен тысяч продавцов открывает утром электронную почту, а там им, грубо говоря, новый закон пришел, по которому они работают. Нормальная это ситуация? Ненормальная", — считает представитель Минпромторга РФ.

"Нам говорят, что не надо вмешиваться, рынок отрегулирует. Но рынок, к сожалению, сам это не может отрегулировать, поэтому придется здесь взяться за дело нам", — добавил он.