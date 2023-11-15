МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Идея "большой семерки" наложить санкции на российские алмазы вызвала гнев в Африке — по мнению местных производителей, она приведет к разрыву цепочек поставок и вгонит горнодобывающие предприятия в лишние траты, пишет FT. Подсчитана доля G7 в российском экспорте алмазов

Любая предложенная схема должна учитывать интересы африканских стран-производителей, прежде всего, ЮАР, Ботсваны и Демократической республики Конго, заявил возглавивший на этой неделе Кимберлийский процесс Ахмед ибн Сулайем.

Цель процесса Кимберли — не допустить появления на рынке так называемых "кровавых алмазов" — добытых в зонах конфликтов с целью финансирования вооруженных групп. Западу не удалось добиться признания российских алмазов "кровавыми", и там этим разочарованы.

Теперь ЕС и G7 готовят решения, которые позволят ввести санкции против российских алмазов. По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, уже есть согласие всех участников, и предложения могут быть представлены на этой неделе.

По данным издания, инициатором этих предложений стала Бельгия. Их суть в том, чтобы сделать Антверпен — один из крупнейших мировых центров торговли алмазами — шлюзом для проверки нероссийской продукции, поступающей в страны "семерки". Участники Кимберлийского процесса впервые не согласовали коммюнике

Это не устроило Африку: на Черном континенте подозревают, что понесут непоправимый ущерб, пока Антверпен будет зарабатывать деньги. По данным Ассоциации африканских производителей, на чью долю приходится 60% мирового рынка, реализация идеи с системой отслеживания влечет разрыв цепочек поставок и дополнительные расходы для горнорудных компаний.

"Алмазные противоречия" могут стать еще одним "яблоком раздора" для Европы и Африки, помимо разных взглядов на арабо-израильский конфликт и санкции против России. Из-за разногласий между глобальным Югом и Западом уже пришлось отложить назначенную на следующую неделю встречу министров ЕС.

В свою очередь, замминистра финансов РФ Алексей Моисеев заявлял, что санкции на природные алмазы могут привести к ускоренной замене их синтетикой, что негативно для добывающих стран. Согласно подсчетам РИА Новости на основе данных Кимберлийского процесса, Россия по итогам 2022 года впервые произвела более трети всех натуральных алмазов в мире, а в совокупности с африканскими странами занимает почти 90% мирового рынка, при этом лидерами по торговле этим сырьем стали ОАЭ и Европа.

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