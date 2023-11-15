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Британия начинает побеждать инфляцию, заявил министр финансов страны
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Великобритания начинает одерживать победу над инфляцией, однако необходимо проделать еще много работы для ее снижения до целевого показателя в два процента, заявил в среду министр... ПРАЙМ, 15.11.2023
финансы, экономика, новости, великобритания, инфляция в британии, джереми хант
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Великобритания начинает одерживать победу над инфляцией, однако необходимо проделать еще много работы для ее снижения до целевого показателя в два процента, заявил в среду министр финансов страны Джереми Хант.
Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября замедлилась до 4,6% с уровня в 6,7% месяцем ранее.
"Необходимо проделать еще немало работы, мы все еще должны снизить инфляцию до целевого показателя в два процента, однако теперь мы начинаем выигрывать битву против инфляции", — заявил министр в эфире телеканала Sky News.
Снижение инфляции до уровня ниже 5% ознаменовало собой выполнение британским премьером Риши Сунаком одного из пяти обещаний, данных ранее народу. В начале 2023 года он пообещал до конца года вдвое снизить инфляцию, которая на тот момент составляла 10,5%. Помимо этого, Сунак взял на себя обязательства развивать экономику, снизить госдолг, улучшить систему здравоохранения и бороться с нелегальными мигрантами.
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