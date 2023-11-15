МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Великобритания начинает одерживать победу над инфляцией, однако необходимо проделать еще много работы для ее снижения до целевого показателя в два процента, заявил в среду министр финансов страны Джереми Хант. Британцы стали прибегать к "отчаянным мерам", чтобы уменьшить счета за свет

Годовая инфляция в Великобритании по итогам октября замедлилась до 4,6% с уровня в 6,7% месяцем ранее.

"Необходимо проделать еще немало работы, мы все еще должны снизить инфляцию до целевого показателя в два процента, однако теперь мы начинаем выигрывать битву против инфляции", — заявил министр в эфире телеканала Sky News.

Снижение инфляции до уровня ниже 5% ознаменовало собой выполнение британским премьером Риши Сунаком одного из пяти обещаний, данных ранее народу. В начале 2023 года он пообещал до конца года вдвое снизить инфляцию, которая на тот момент составляла 10,5%. Помимо этого, Сунак взял на себя обязательства развивать экономику, снизить госдолг, улучшить систему здравоохранения и бороться с нелегальными мигрантами.

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