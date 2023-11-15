МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Российский банковский сектор в последние годы активно наращивал собственный капитал, и 2023 год не стал исключением. Согласно данным Банка России, капитал российского банковского сектора на 1 октября 2023 года составляет 13,6 триллионов рублей, что на 1,5 триллиона рублей или 12,3% больше чем на 1 января 2023 года. Для сравнения в 2022 году прирост составил только +0,7%, а по итогам 2021 года и 2020 года прирост капитала составлял +12,2% и +11,3% соответственно. Таким образом, за неполный 2023 год капитал вырос больше чем в достаточно сильном 2021 году. Эксперты РИА Рейтинг ожидают, что по итогам 2023 года прирост капитала российских банков может составить порядка 14-15%. Для сравнения более высокие темпы прироста последний раз были в 2012 году — +19%.

Для исследования ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций эксперты РИА Рейтинг подготовили рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 октября 2023 года, в котором представлены данные по 358 банкам и небанковским кредитным организациям России, по которым опубликована отчетность согласно формам № 123 и 135 на сайте Центробанка РФ, и которые имели действующую лицензию на 14 ноября 2023 года.

Прирост капитала наблюдается почти у всех банков

Крупнейшим российским банком по объему собственного капитала является Сбербанк. Объем капитала у этого банка на 1 октября 2023 года составил 5,72 триллиона рублей или 38% суммарного капитала банков из рейтинга. Второе и третье места по объему собственного капитала в России занимают Банк ВТБ и Банк ГПБ (Газпромбанк. При этом капитал Банк ВТБ на 1 октября текущего года составляет 1,66 триллиона рублей, а Газпромбанка — чуть более 1 триллиона рублей. В целом же на ТОП-10 банков в текущем рейтинге приходится почти 12 триллионов рублей капитала или без малого 80% от общего капитала банков из рейтинга.

Согласно исследованию РИА Рейтинг, за период с 1 января 2022 года по 1 октября 2023 года приростом капитала характеризовались 270 кредитных организаций или у 78% банков из рейтинга. Наибольшим приростом собственного капитала в абсолютном выражении с начала 2022 года по 1 октября 2023 года характеризовался Сбербанк. Его собственный капитал с начала 2022 года вырос на 559 миллиардов рублей или на 10,8%. Причем стоит отдельно отметить, что только в сентябре прирост составил 206 миллиардов рублей. Вторым по абсолютному приросту стал Райффайзенбанк, капитал которого увеличился на 232 миллиарда рублей. Замыкает первую тройку банков по приросту капитала в абсолютных величинах Газпромбанк, у которого капитал с начала 2022 года вырос на 181 миллиард рублей. Также высокий абсолютный прирост капитала наблюдался у Промсвязьбанка, у которого увеличение составило на 177 миллиардов рублей. В целом приростом капитала более чем на 100 миллиардов рублей с января 2022 года по сентябрь 2023 года характеризовалось шесть российских кредитных организаций, еще у 27 банков прирост капитала был в диапазоне от 10 до 100 миллиардов рублей.

В числе ТОП-20 крупнейших по размеру капитала кредитных организаций лидером по относительному приросту стал Райффайзенбанк, у которого собственный капитал с начала 2022 года вырос более чем в 2 раза почти до 420 миллиардов рублей, что позволило этому банку закрепится на восьмой строчке в списке. Объем капитала Банка ДОМ.РФ с начала 2022 года вырос также чуть более чем в 2 раза до 263 миллиардов на 1 октября 2023 года, и в текущем рейтинге данный банк расположился на 12-м месте по размеру капитала. Третьим по относительной динамике капитала в первой двадцатке банков стал Банк "Санкт-Петербург", у которого капитал вырос на 74% до 169 миллиардов рублей (17-я позиция в рейтинге на 1 октября 2023 года).

Рейтинг банков по объему собственного капитала на 1 октября 2023 года в PDF-формате >>