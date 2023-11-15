МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия понизила прогноз по инфляции в США на текущий год до 4,2%, а на следующий год — повысила до 3%, следует из осеннего прогноза регулятора. Британия начинает побеждать инфляцию, заявил министр финансов страны

Весной ЕК ожидала эти показатели на уровне 4,3% и 2,6% соответственно.

Еврокомиссия повысила прогноз по росту экономики США в 2023 году до 2,4% с 1,4%, ожидавшихся весной, следует из пресс-релиза комиссии.

В 2024 году ЕК ожидает роста экономики США на 1,4%. Весной прогнозировался рост на 1%.