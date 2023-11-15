2023-11-15T13:06:37+03:00
2023-11-15T13:06:37+03:00
2023-11-15T13:06:37+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231115/842273482.html
Еврокомиссия понизила прогноз по инфляции в США в 2023 году
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Еврокомиссия понизила прогноз по инфляции в США на текущий год до 4,2%, а на следующий год — повысила до 3%, следует из осеннего прогноза регулятора. Весной ЕК ожидала эти... ПРАЙМ, 15.11.2023
экономика, новости, сша, инфляция, ек
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия понизила прогноз по инфляции в США на текущий год до 4,2%, а на следующий год — повысила до 3%, следует из осеннего прогноза регулятора.
Весной ЕК ожидала эти показатели на уровне 4,3% и 2,6% соответственно.
Еврокомиссия повысила прогноз по росту экономики США в 2023 году до 2,4% с 1,4%, ожидавшихся весной, следует из пресс-релиза комиссии.
В 2024 году ЕК ожидает роста экономики США на 1,4%. Весной прогнозировался рост на 1%.