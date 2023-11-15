МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия повысила прогноз роста мирового ВВП на 2023 год до 3,1% с ожидавшихся весной 2,8%, говорится в осеннем докладе ЕК. Встреча глав КНР и США принесет стабильность мировой экономике, заявили СМИ

В то же время прогноз роста на 2024 год понижен до 2,9% с 3,1%. В 2025 году ЕК ожидает роста мировой экономики на 3,2%. В 2022 году рост мирового ВВП составил 3,3%, отмечается в документе.

"Совокупный мировой рост (включая ЕС), согласно прогнозу, останется несколько более сдержанным, замедлившись с 3% с 2023 году до 2,9% в 2024 году, а затем ускорившись до 3,2% в 2025 году. Эти прогнозы остаются ниже исторического среднего мирового значения роста (включая ЕС) в 3,5% за период 2010-2019 годов", — говорится в докладе.

ЕК ожидает, что в целом на развивающиеся рынки Азии и Китай придется около 60% мирового роста в рамках прогнозного периода.

Перспективы мировой торговли, по мнению ЕК, в 2023 году остаются пессимистичными: рост мирового импорта товаров и услуг (без учета ЕС) замедлится до 1,2% с 4,3% в 2022 году, "поскольку падение в торговле товарами и геополитическая напряженность продолжают сдерживать эластичность мировой торговли".

Затем ожидается ускорение роста импорта до 3,4% в следующем году и до 3,7% в 2025 году, в том числе благодаря постепенному восстановлению торговли в Азии, следует из доклада.