БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — ПРАЙМ. Европейская комиссия в опубликованном в среду осеннем экономическом прогнозе понизила оценку роста ВВП в странах Евросоюза в 2023 году до 0,6% с 0,8% в летнем прогнозе, а в 2024 году — до 1,3% с 1,4%, соответственно, говорится в пресс-релизе ЕК. Безработица в России в сентябре третий месяц подряд оставалась на минимуме

"В целом, в соответствии с осенним прогнозом, рост ВВП в 2023 году ожидается на уровне 0,6% как в ЕС, так и в зоне евро, что на 0,2 процентного пункта ниже летнего прогноза Еврокомиссии… В 2024 году рост ВВП ЕС ожидается на уровне 1,3%. Это также пересмотр в сторону понижения — на 0,1 процентного пункта по сравнению с летним прогнозом", — указывается в документе.

Сообщается, что в 2025 году на фоне снижения инфляции ожидается, что рост ВВП ЕС ускорится до 1,7%. Еврокомиссия в осеннем экономическом прогнозе сохранила ожидаемый уровень инфляции в ЕС на 2023 год на уровне 6,5%, повысила ожидания на 2024 год с 3,2% до 3,5% по сравнению с летним прогнозом.

Прогноз по инфляции в Евросоюзе на 2025 год составляет 2,4%.

"Инфляция продолжает сохранять тенденцию на снижение… Поскольку ужесточение кредитно-денежной политики оказывает влияние на экономику, инфляция будет продолжать снижаться, хотя и более умеренными темпами", — указывается в пресс-релизе.

Европейская комиссия в осеннем экономическом прогнозе ожидает, что безработица в ЕС в 2023 и 2024 годах сохранится на уровне в 6%.