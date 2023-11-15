МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП КНР на 2023 год до 5,2% с ожидавшихся весной 5,5%, говорится в осеннем докладе ЕК. Байден предупреждал Китай о "реальных проблемах", пишет СМИ

В 2022 году рост ВВП Китая составил 3%. Прогноз роста на 2024 год был также снижен — до 4,6% с 4,7%. В 2025 году ЕК ожидает роста китайской экономики также на 4,6%.

"В 2023 году экономика Китая вырастет на 5,2%, превзойдя целевой уровень правительства в 5%, несмотря на более слабый, чем ожидалось, внутренний спрос и ухудшение внешних условий", — говорится в докладе.

ЕК ожидает, что низкий уровень доверия среди домохозяйств и частных предприятий, усугубленный кризисом в секторе недвижимости, постепенно исчезнет в течение следующих двух лет.

В следующем году рост ВВП Китая замедлится, а в 2025 году — стабилизируется, рост в оба года при этом будет заметно ниже допандемийного тренда, сообщает ЕК. Ведомство связывает замедление с тем, что существующая модель роста экономики Китая, основанная на высоких инвестициях в недвижимость и инфраструктуру за счет долга, ослабевает, а новые драйверы роста пока недостаточно развиты.