МОСКВА, 15 ноя ПРАЙМ. Цены на сырое молоко стабилизировались после снижения, себестоимость производства молока растет, эти факторы означают, что розничные цены на молочную продукцию падать уже не будут, сообщила РИА Новости заместитель генерального директора Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Мария Жебит. В Минпромторге нашли способ снизить цены на мясо и молоко

"В настоящее время транслирование снижения цен на сырое молоко и оптовых цен производителей молочной продукции в розничную цену остановилось из-за стабилизации цен на сырое молоко и роста себестоимости на всех этапах производства и переработки молока", — сообщила Жебит.

Она также обратила внимание на тенденцию восстановления потребительского спроса на молочную продукцию — во втором полугодии она усиливалась под влиянием роста доходов населения и снижения розничных цен на готовую молочную продукцию. Но теперь рост себестоимости и начавшееся восстановление цен на сырое молоко будут в среднесрочном периоде сдерживать спрос.

Согласно данным Росстата, уровень цен на сырое молоко в сентябре в среднем составил 29,4 рубля за килограмм (без НДС, 3,4% жир, 3% белок); при этом в сентябре средняя цена на сырое молоко впервые в текущем году показала положительную динамику (плюс 1,1% к августу).

"Поддержку цене оказывает оживление внутреннего спроса из-за снижения оптовых и потребительских цен и повышения доходов населения, а также активизация экспортных поставок молокоемких категорий продукции, сдержанный импорт и повышение ценовых индикативов Белоруссии на экспортируемое сливочное масло. Однако наблюдаемое повышение себестоимости производства молока и готовой молочной продукции во многом нивелирует экономический эффект для сельхозтоваропроизводителей от начавшегося восстановления цен на сырое молоко", — сообщила Жебит.

По оценке союза, в сентябре операционная себестоимость производства молока выросла на 13,1% год к году в связи в повышением цен на корма, дизтопливо, ростом тарифов на электроэнергию, ускорением девальвации рубля и повышением темпов инфляции. Таким образом, из-за ускорения темпов роста операционных затрат себестоимость производства сырого молока может вырасти на 15% к концу года.