2023-11-15T13:49:18+03:00
2023-11-15T13:49:18+03:00
2023-11-15T13:49:18+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231115/842274313.html
В ЕС предложили ввести санкции против алмазов с января, пишет СМИ
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Евросоюз обсудит предложения по новому пакету антироссийских санкций, ограничения введут в том числе против алмазов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на изученные... ПРАЙМ, 15.11.2023
экономика, новости, ес, россия, санкции, алмазы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз обсудит предложения по новому пакету антироссийских санкций, ограничения введут в том числе против алмазов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на изученные документы.
"Пакет включает долгожданный запрет на российские алмазы с 1 января, а также поэтапное внедрение запрета на импорт российских алмазов, переработанных в третьих странах", — сказано в материалах.
Отмечается, что ЕС также призвал запретить ввоз в Россию станков и запчастей, которые якобы могут использоваться для производства военной продукции. Также в европе хотят расширить список запрещенной продукции, включив в него некоторые химикаты, литиевые аккумуляторы, термостаты и двигатели для дронов, подчеркивает издание.
Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель выражал надежду, что новый пакет санкций представят на этой неделе. В список ограничений еще могут вноситься изменения.