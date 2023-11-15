МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз обсудит предложения по новому пакету антироссийских санкций, ограничения введут в том числе против алмазов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на изученные документы. Путин прокомментировал возможный запрет на гвозди шуткой про клопов

"Пакет включает долгожданный запрет на российские алмазы с 1 января, а также поэтапное внедрение запрета на импорт российских алмазов, переработанных в третьих странах", — сказано в материалах.

Отмечается, что ЕС также призвал запретить ввоз в Россию станков и запчастей, которые якобы могут использоваться для производства военной продукции. Также в европе хотят расширить список запрещенной продукции, включив в него некоторые химикаты, литиевые аккумуляторы, термостаты и двигатели для дронов, подчеркивает издание.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель выражал надежду, что новый пакет санкций представят на этой неделе. В список ограничений еще могут вноситься изменения.