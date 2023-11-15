МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз обсудит предложения по новому пакету антироссийских санкций, ограничения введут в том числе против алмазов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на изученные документы.

Президент РФ Владимир Путин

Путин прокомментировал возможный запрет на гвозди шуткой про клопов

"Пакет включает долгожданный запрет на российские алмазы с 1 января, а также поэтапное внедрение запрета на импорт российских алмазов, переработанных в третьих странах", — сказано в материалах.

Отмечается, что ЕС также призвал запретить ввоз в Россию станков и запчастей, которые якобы могут использоваться для производства военной продукции. Также в европе хотят расширить список запрещенной продукции, включив в него некоторые химикаты, литиевые аккумуляторы, термостаты и двигатели для дронов, подчеркивает издание.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель выражал надежду, что новый пакет санкций представят на этой неделе. В список ограничений еще могут вноситься изменения.