БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — ПРАЙМ. "Затянувшийся" кризис на Украине, а также конфликт на Ближнем Востоке повышают неопределенность и риски ухудшения экономических перспектив для Евросоюза, говорится в опубликованном в среду осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии. Раскрыто, как Польша вредит экономике Украины

В документе указывается, что "неопределенность и риски ухудшения экономических перспектив возросли в последние месяцы на фоне" затянувшегося конфликта на Украине и эскалации на Ближнем Востоке. "До сих пор влияние кризиса на Ближнем Востоке на энергетические рынки удается сдерживать, но существует риск перебоев в поставках энергоносителей, которые потенциально могут оказать существенное влияние на цены на энергоносители, глобальное производство и общий уровень цен", — говорится в документе.

По мнению Еврокомиссии, риски для европейской экономики несет и "экономическое развитие основных торговых партнеров ЕС, в особенности Китая".