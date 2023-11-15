2023-11-15T13:49:59+03:00
2023-11-15T13:49:59+03:00
2023-11-15T13:49:59+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231115/842274341.html
ЕК оценила влияние конфликтов на Украине и Ближнем Востоке на экономику
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"Затянувшийся" кризис на Украине, а также конфликт на Ближнем Востоке повышают неопределенность и риски ухудшения экономических перспектив для Евросоюза, говорится в... ПРАЙМ, 15.11.2023
экономика, новости, экономика ес, ек, конфликт на украине, палестино-израильский конфликт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — ПРАЙМ. "Затянувшийся" кризис на Украине, а также конфликт на Ближнем Востоке повышают неопределенность и риски ухудшения экономических перспектив для Евросоюза, говорится в опубликованном в среду осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии.
В документе указывается, что "неопределенность и риски ухудшения экономических перспектив возросли в последние месяцы на фоне" затянувшегося конфликта на Украине и эскалации на Ближнем Востоке. "До сих пор влияние кризиса на Ближнем Востоке на энергетические рынки удается сдерживать, но существует риск перебоев в поставках энергоносителей, которые потенциально могут оказать существенное влияние на цены на энергоносители, глобальное производство и общий уровень цен", — говорится в документе.
По мнению Еврокомиссии, риски для европейской экономики несет и "экономическое развитие основных торговых партнеров ЕС, в особенности Китая".