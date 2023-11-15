МИНСК, 15 ноя — ПРАЙМ. Белоруссия достигла запланированного на текущий год показателя роста ВВП на 3,8%, заявил министр экономики страны Александр Червяков. Россия и Белоруссия подписали меморандум об особых экономических зонах

"С начала года мы реализуем целевой мобилизационный план, и те решения, которые приняло правительство по активизации работы секторов экономики, дают свои результаты. Уже сегодня известны предварительные итоги по 10 месяцам. Мы вышли на плановую задачу по году — 103,8% (темпы роста ВВП к показателю прошлого года – ред.). Мы с опережением достигли уровня ВВП, который перед нами стоял", — сказал министр. Его видеокомментарий опубликован в Teleram-канале белорусского правительства.

По словам главы минэкономики, "это было сделано за счет мобилизации имевшихся резервов в секторах экономики — в промышленности, сельском хозяйстве". "Сегодня восстанавливаются практически все сектора, мы полностью компенсировали потери на внешних рынках, у нас достаточно хороший темп роста заработной платы, доходов населения, уровень инфляции", — сказал Червяков.

Он подчеркнул, что в целом экономика развивается стабильно, устойчиво. "С учетом результатов 10 месяцев мы сохраним достигнутый уровень и … выполним ту задачу, которую перед нами поставил глава государства — выход на темп роста ВВП (по итогам 2023 года – ред.) 103,8%", — констатировал министр.

За девять месяцев этого года ВВП вырос на 3,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. В Белоруссии ускоряется развитие экономики: ВВП Белоруссии в первом полугодии текущего года вырос на 2%, при этом еще в январе-апреле фиксировалось его снижение на 0,6%, а в первом квартале падение составляло 2,1% и 5% — в январе. В конце октября Червяков заявил, что в ноябре-декабре сохранится тенденция роста белорусской экономики, что позволит выполнить план властей по росту ВВП республики в 2023 году на 3,8%.

По итогам прошлого года ВВП Белоруссии сократился на 4,7%, хотя власти республики планировали на прошлый год рост экономики на 2,9%. Президент республики Александр Лукашенко в конце ноября прошлого года своим указом утвердил параметры прогноза социально-экономического развития страны на 2023 год, которые предусматривают рост ВВП на 3,8%.