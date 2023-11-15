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2023
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Еврокомиссия спрогнозировала повышение мировых цен на металлы
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Европейская комиссия (ЕК) в своём экономическом прогнозе ожидает роста мировых цен на металлы в 2025 году после относительно стабильных цен в 2023-2024 годах, следует из её... ПРАЙМ, 15.11.2023
экономика, новости, ек, ес, металлы, цены
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) в своём экономическом прогнозе ожидает роста мировых цен на металлы в 2025 году после относительно стабильных цен в 2023-2024 годах, следует из её пресс-релиза.
"Летом цены на металлы оставались стабильными, а рыночные сигналы указывали на аналогичную картину в 2024 году и некоторое повышение цен в 2025 году. Пока в этом году цены стабильные… Фьючерсные цены на металлы в целом указывают на незначительные изменения в 2024 году и некоторое увеличение цен в 2025 году, последнее будет связано с ожидаемым подъемом мировой экономики и динамикой поставок", — говорится в докладе комиссии.
Анализируя текущую ситуацию на рынке металлов, ЕК выделяет в качестве его основных характеристик пониженный спрос со стороны Китая и относительно высокие мировые запасы, уравновешенные объявлениями о новых ограничениях поставок некоторых металлов (например, алюминия или меди), а также ростом издержек производства.
Европейская комиссия предположила, что ожидаемое восстановление мирового спроса на электромобили может увеличить спрос на некоторые металлы в течение горизонта прогноза. Среди таких металлов комиссия выделяет никель и литий.