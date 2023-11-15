МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Европейская комиссия (ЕК) в своём экономическом прогнозе ожидает роста мировых цен на металлы в 2025 году после относительно стабильных цен в 2023-2024 годах, следует из её пресс-релиза. Цветные металлы в основном дорожают на фоне ослабления доллара

"Летом цены на металлы оставались стабильными, а рыночные сигналы указывали на аналогичную картину в 2024 году и некоторое повышение цен в 2025 году. Пока в этом году цены стабильные… Фьючерсные цены на металлы в целом указывают на незначительные изменения в 2024 году и некоторое увеличение цен в 2025 году, последнее будет связано с ожидаемым подъемом мировой экономики и динамикой поставок", — говорится в докладе комиссии.

Анализируя текущую ситуацию на рынке металлов, ЕК выделяет в качестве его основных характеристик пониженный спрос со стороны Китая и относительно высокие мировые запасы, уравновешенные объявлениями о новых ограничениях поставок некоторых металлов (например, алюминия или меди), а также ростом издержек производства.

Европейская комиссия предположила, что ожидаемое восстановление мирового спроса на электромобили может увеличить спрос на некоторые металлы в течение горизонта прогноза. Среди таких металлов комиссия выделяет никель и литий.