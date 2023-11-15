МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Позиция Пекина по вопросам международной повестки на саммите стран АТЭС в США будет прежней и не претерпит изменений, пока администрация США не откажется от идеи завоевания мирового господства, заявил РИА Новости сенатор от правительства Саратовской области и бывший посол России в КНР Андрей Денисов. Байден предупреждал Китай о "реальных проблемах", пишет СМИ

"До тех пор, пока американская администрация не изменит свой агрессивный и экспансионистский курс, который так или иначе нацелен за завоевание и поддержание мирового господства, — ничего (в китайской позиции по международным вопросам — ред.) не изменится", — пояснил он, комментируя ожидания от встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на саммите АТЭС.

По его словам, в Китае "отлично понимают" природу политики США и цели, которые ставит перед собой Вашингтон, и это "коренным образом" расходятся с позицией Пекина.

По мнению Денисова, между США и Китаем накопились противоречия, причем по инициативе Вашингтона.

"Китай, как вносящая серьезный вклад в развитие мировой экономики страна, заинтересован в снятии торговых барьеров, которые США за последнее время наплодили в огромном количестве. Это будет предметом особого внимания китайской стороны на переговорах", — сказал он и отметил, что на саммите будет поднята тема агрессивного отношения США — как к Китаю, так и к России.

Денисов также рассказал, что, как ожидается, в США китайский лидер встретится со своими "старыми друзьями" из штата Айова, с которыми познакомился в 1958 году.

Си Цзиньпин в среду прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС, где также проведет встречу с президентом США Джо Байденом.

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество — торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.