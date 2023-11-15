МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Предложения Евросоюза по новым антироссийским санкциям предусматривают внесение в санкционный список 47 человек и 72 юридических лица, сообщило агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов. США начали расследование о нарушении санкций против нефти из России

По данным агентства, Еврокомиссия представила санкционные предложения вечером во вторник.

"Предложение добавляет 47 человек в список тех, кому запрещены поездки в Европу и чьи европейские активы замораживаются, а также 72 юридических лица", — сказано в сообщении Reuters.

В понедельник глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что надеется представить свое предложение по 12-му пакету антироссийских санкций уже на этой неделе, оно включит новые списки персональных ограничений, а также новые экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.