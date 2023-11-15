МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. В Госдуму поступило 920 поправок в трехлетний бюджет

Согласно документу, доходы бюджета в 2024 году достигнут 35,065 триллиона рублей, в 2025 году — 33,552 триллиона, в 2026 году — 34,051 триллиона. Расходы запланированы на уровне 36,66 триллиона, 34,382 триллиона и 35,587 триллиона рублей соответственно.

Таким образом, на протяжении всего трехлетнего периода ожидается дефицит бюджета, который не превысит один процент ВВП: в 2024 году он составит 0,9 процента ВВП, в 2025 году — 0,4 процента ВВП, в 2026 году — 0,8 процента ВВП.

Объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2024 год составит порядка 1,292 триллиона рублей, на 2025 год — 1,405 триллиона, на 2026 год — 1,461 триллиона; а финансовое обеспечение развития пенсионной системы — 3,7 триллиона, 3,55 триллиона и 3,48 триллиона рублей соответственно.

На реализацию федеральных целевых программ в открытой части бюджета предполагается направить 211,8 миллиарда рублей в 2024 году, 208 миллиардов — в 2025 году, 33 миллиарда — в 2026 году. На государственную программу развития АПК будет выделено 393,2 миллиарда рублей в 2024 году, 265,8 миллиарда — в 2025 году, 251,3 миллиарда — в 2026 году, а на программу эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения — 40,7 миллиарда, 37 миллиардов и 37,5 миллиарда соответственно.