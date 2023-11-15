МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Экономика Германии сократится на 0,3% в текущем году в результате ослабления покупательной способности из-за высокой инфляции и ужесточения условий кредитования, оказывающих давление на потребление и инвестиции, сказано в опубликованном в среду докладе Еврокомиссии. Более половины жителей Германии арендуют жилье, рассказала эксперт

Прогноз правительства Германии предполагает, что ВВП страны в 2023 году сократится на 0,4%.

Крупнейшая экономика еврозоны испытывает трудности из-за повышения процентных ставок до самого высокого уровня за 10 лет, высокой инфляции и слабости международной торговли. Сокращение промышленного производства и активности в строительном секторе также оказывают на немецкую экономику негативное влияние.

В следующем году ожидается улучшение ситуации с внутренним спросом, чему будет способствовать рост реальных заработков населения. В совокупности с восстановлением внешнего спроса это может обеспечить ускорение роста ВВП до 0,8% в 2024 году и 1,2% в 2025 году, предполагает осенний прогноз Еврокомиссии.

Еврокомиссия гораздо менее оптимистично оценивает перспективы немецкой экономики, чем правительство Германии, где ожидают роста ВВП на 1,3% в 2024 году и на 1,5% в 2025 году.

Рассчитываемая по гармонизированным стандартам ЕС инфляция в Германии в 2023 году составит 6,2%, полагают в Еврокомиссии. В 2024 году она замедлится до 3,1%, а в 2025 году — до 2,2%.

Состояние государственных финансов Германии начинает улучшаться. Постепенно снижается отношение дефицита государственного бюджета и государственного долга страны к ее ВВП, отметили в Еврокомиссии.

Согласно прогнозу Еврокомиссии, в 2023 году дефицит госбюджета Германии уменьшится до 2,2% от ВВП с 2,5% в 2022 году, чему будет способствовать сворачивание принятых во время пандемии COVID-19 программ поддержки. В 2024 году дефицит бюджета будет составлять уже 1,6% от ВВП.