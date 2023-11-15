МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Попытки ЕС запретить российские алмазы не будут иметь успеха, кроме того на рынок могут попасть "конфликтные" алмазы, считает член бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. Африка встала на защиту российских алмазов от санкций Запада

В новый пакет санкций ЕС намерен включить запрет на российские алмазы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на изученные документы. Ожидается, что в ЕС будут обсуждать санкционные предложения на этой неделе, возможен ряд изменений.

"Исключение России из алмазной отрасли полностью невозможно. Попытка установить ценовой потолок на российскую нефть показала, что через какое-то время мировой рынок находит способ обойти любые санкции", — заявил сенатор РИА Новости.

Он также добавил, что исключение российских алмазов из рынка запустит необратимый процесс разрушения так называемого "Кимберлийского процесса".

"Так будет разрушен годами выстроенный механизм предупреждения притока конфликтных алмазов на рынок", — сказал Шендерюк-Жидков.

По словам законодателя, санкции, введённые против России, "приведут к тому, что мир захлестнут кровавые алмазы".

Конфликтные алмазы – те, которые добываются нелегально и финансируют терроризм и антиправительственные вооруженные конфликты.