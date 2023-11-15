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США выражают готовность вести диалог за кулисами АТЭС, заявила Захарова
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Вашингтон направляет сигналы о готовности вести с Москвой диалог "за кулисами" на мероприятиях Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско,... ПРАЙМ, 15.11.2023
бизнес, экономика, новости, россия, мид рф, мария захарова, атэс
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон направляет сигналы о готовности вести с Москвой диалог "за кулисами" на мероприятиях Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не сбавляли темп нашей работы в ходе "вахты" США (в АТЭС) в текущем году, несмотря на то, сколько и какие препятствия американцы нам ни чинили: это были и визовые, и организационные препоны для нашего полноценного участия, нас это ни в чем не остановило", — сказала она.
По словам Захаровой, на таком фоне от Вашингтона начали поступать сигналы о готовности вести с Москвой прагматичный, неформальный диалог, пусть пока и "за кулисами".
"Ничего не могу сказать — были и такие "заходы", — отметила официальный представитель МИД РФ и посетовала, что "курс Вашингтона на бесплодные словесные пикировки пока преобладает".
АТЭС — торгово-экономический форум, включающий в себя 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2023 году саммит АТЭС проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.