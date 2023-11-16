2023-11-16T06:34:00+03:00
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2023
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Оверчук оценил влияние санкций на экономики стран АТЭС
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Санкции оказывают негативное влияние на развитие экономик и на уровень жизни живущих в странах АТЭС людей, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук,... ПРАЙМ, 16.11.2023
экономика, новости, санкции, сша, саммит атэс, алексей оверчук
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя — ПРАЙМ. Санкции оказывают негативное влияние на развитие экономик и на уровень жизни живущих в странах АТЭС людей, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.
"Что касается санкций, то, конечно же, когда перед миром стоят очень сложные глобальные проблемы, какие-либо ограничения или какое-либо сдерживание экономического развития, экономических контактов, несомненно, негативно влияют на развитие экономик, на уровень жизни людей, которые живут в наших странах", — сказал он.
АТЭС — торгово-экономический форум, включающий в себя 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2023 году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.