САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя — ПРАЙМ. Санкции оказывают негативное влияние на развитие экономик и на уровень жизни живущих в странах АТЭС людей, заявил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско. В ЕК раскрыли содержание нового пакета антироссийских санкций

"Что касается санкций, то, конечно же, когда перед миром стоят очень сложные глобальные проблемы, какие-либо ограничения или какое-либо сдерживание экономического развития, экономических контактов, несомненно, негативно влияют на развитие экономик, на уровень жизни людей, которые живут в наших странах", — сказал он.

АТЭС — торгово-экономический форум, включающий в себя 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2023 году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.