САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя — ПРАЙМ. К российской делегации на проходящем в Сан-Франциско саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) относятся достойно, заявил зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско. Оверчук оценил влияние санкций на экономики стран АТЭС

"Я хочу сказать, что к нашей делегации относятся достойно", — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон направляет сигналы о готовности вести с Москвой диалог "за кулисами" на мероприятиях АТЭС.

АТЭС — торгово-экономический форум, включающий в себя 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2023 году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.