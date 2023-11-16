2023-11-16T07:34:34+03:00
2023-11-16T07:34:34+03:00
2023-11-16T07:34:34+03:00
2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231116/842280304.html
Оверчук рассказал об отношении к российской делегации на саммите АТЭС
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К российской делегации на проходящем в Сан-Франциско саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) относятся достойно, заявил зампредседателя правительства... ПРАЙМ, 16.11.2023
экономика, новости, россия, саммит атэс, алексей оверчук
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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САН-ФРАНЦИСКО, 16 ноя — ПРАЙМ. К российской делегации на проходящем в Сан-Франциско саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) относятся достойно, заявил зампредседателя правительства РФ Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на саммите АТЭС в Сан-Франциско.
"Я хочу сказать, что к нашей делегации относятся достойно", — сказал он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Вашингтон направляет сигналы о готовности вести с Москвой диалог "за кулисами" на мероприятиях АТЭС.
АТЭС — торгово-экономический форум, включающий в себя 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2023 году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.