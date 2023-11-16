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https://1prime.ru/state_regulation/20231116/842283645.html
ЦБ выразил обеспокоенность по поводу роста цен на жилье
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ЦБ обеспокоен тем, что рост ипотеки в РФ сопровождается подорожанием жилья и ухудшением качества кредитов, это в будущем грозит проблемами, заявила глава Банка России Эльвира... ПРАЙМ, 16.11.2023
бизнес, экономика, новости, недвижимость, россия, ипотека, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. ЦБ обеспокоен тем, что рост ипотеки в РФ сопровождается подорожанием жилья и ухудшением качества кредитов, это в будущем грозит проблемами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Кредитование населения также растет, особенно в ипотеке. Здесь очень высокие темпы роста — плюс 32% в годовом выражении, то есть за 12 месяцев ипотечный портфель вырос на треть. Нас, конечно, не может не беспокоить, что этот рост сопровождается увеличением цен на жилье и снижением качества кредитов за счет выдачи ипотеки заемщикам с уже высокой долговой нагрузкой. В будущем это может обернуться большими рисками и для банков, и главное, для самих заемщиков", — сказала она.