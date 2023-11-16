МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. ЦБ обеспокоен тем, что рост ипотеки в РФ сопровождается подорожанием жилья и ухудшением качества кредитов, это в будущем грозит проблемами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. ЦБ оценил профицит текущего счета платежного баланса России

"Кредитование населения также растет, особенно в ипотеке. Здесь очень высокие темпы роста — плюс 32% в годовом выражении, то есть за 12 месяцев ипотечный портфель вырос на треть. Нас, конечно, не может не беспокоить, что этот рост сопровождается увеличением цен на жилье и снижением качества кредитов за счет выдачи ипотеки заемщикам с уже высокой долговой нагрузкой. В будущем это может обернуться большими рисками и для банков, и главное, для самих заемщиков", — сказала она.