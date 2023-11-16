МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Банк России в 2024 году вернет инфляцию к цели и сможет начать снижать ключевую ставку, но какое-то время она еще будет высокой, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Инфляция в России ускорилась

"Наш базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернем инфляцию к цели на уровне 4% и соответственно сможем начать снижать ставку", — сказала она, выступая в Госдуме.

"Но некоторое время, которое нужно, чтобы затормозился маховик инфляции, чтобы экономика переварила рекордный объем уже созданного за последние 12 месяцев кредита, ключевая ставка некоторое время будет высокая", — добавила глава ЦБ.

В октябре регулятор неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 15% годовых, что стало максимумом с начала мая прошлого года. При этом ЦБ повысил прогноз инфляции в России на 2023 год до 7-7,5%, диапазон на 2024 год — до 4-4,5%.