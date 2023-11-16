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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231116/842284088.html
ЦБ вернет инфляцию в России к целевому показателю
Экономика
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Банк России в 2024 году вернет инфляцию к цели и сможет начать снижать ключевую ставку, но какое-то время она еще будет высокой, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Наш базовый... ПРАЙМ, 16.11.2023
экономика, новости, россия, цб, инфляция
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Банк России в 2024 году вернет инфляцию к цели и сможет начать снижать ключевую ставку, но какое-то время она еще будет высокой, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Наш базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернем инфляцию к цели на уровне 4% и соответственно сможем начать снижать ставку", — сказала она, выступая в Госдуме.
"Но некоторое время, которое нужно, чтобы затормозился маховик инфляции, чтобы экономика переварила рекордный объем уже созданного за последние 12 месяцев кредита, ключевая ставка некоторое время будет высокая", — добавила глава ЦБ.
В октябре регулятор неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 15% годовых, что стало максимумом с начала мая прошлого года. При этом ЦБ повысил прогноз инфляции в России на 2023 год до 7-7,5%, диапазон на 2024 год — до 4-4,5%.