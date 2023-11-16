МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Если бы Банк России не повысил в октябре ключевую ставку, то потери для граждан, бизнеса и государства от растущего инфляционного давления были бы гораздо больше, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. Ключевая ставка ЦБ РФ: ее суть и влияние на экономику

"Мы понимаем, что многие озабочены повышением ключевой ставки. Но поверьте, все расчеты, и весь наш опыт показывают, что если бы мы этого не сделали, если бы вовремя не отреагировали, то потери от этого и для граждан, и для бизнеса, и для государства были бы гораздо больше", — сказала Набиуллина.

"Мы повысили ключевую ставку соразмерно тому инфляционному давлению, которое возникло в середине года", — добавила она.

В октябре регулятор неожиданно повысил ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта — до 15% годовых, что стало максимумом с начала мая прошлого года. При этом ЦБ повысил прогноз инфляции в России на 2023 год до 7-7,5%, диапазон на 2024 год — до 4-4,5%.

Тогда глава ЦБ отмечала, что регулятор будет поддерживать более высокие ставки в экономике, чтобы не раскрутилась инфляционная спираль. При этом, в ЦБ не исключают еще одного повышения или сохранения на текущем уровне ключевой ставки в этом году.