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2023
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ЦБ заявил о необходимости обсуждения льготной политики с правительством
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ЦБ и правительство РФ должны обсудить дифференциацию льготной ипотеки, одним из вариантов может быть уровень доходов в регионах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина,... ПРАЙМ, 16.11.2023
экономика, новости, россия, цб, льготная ипотека
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. ЦБ и правительство РФ должны обсудить дифференциацию льготной ипотеки, одним из вариантов может быть уровень доходов в регионах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Мы за то, чтобы льготные программы были адресными, потому что то, что у нас есть массовая программа, это привело к региональным перекосам. Действительно, значительная часть льготной ипотеки берется в столичных центрах, здесь же покупается инвестиционное жилье, люди из других регионов стараются здесь купить жилье, и конечно, нужно дифференцировать", — прокомментировала она предложение депутата о дифференциации ставки льготной ипотеки по регионам в зависимости от средней зарплаты в них.
"Я думаю, надо с правительством обсудить, как дифференцировать — уровень доходов населения может быть одним из критериев. Я думаю, надо посмотреть и на уровень проникновения ипотеки и жилищное строительство", — добавила она.