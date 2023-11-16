МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. ЦБ и правительство РФ должны обсудить дифференциацию льготной ипотеки, одним из вариантов может быть уровень доходов в регионах, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. ЦБ решил не продлевать послабления для банков

"Мы за то, чтобы льготные программы были адресными, потому что то, что у нас есть массовая программа, это привело к региональным перекосам. Действительно, значительная часть льготной ипотеки берется в столичных центрах, здесь же покупается инвестиционное жилье, люди из других регионов стараются здесь купить жилье, и конечно, нужно дифференцировать", — прокомментировала она предложение депутата о дифференциации ставки льготной ипотеки по регионам в зависимости от средней зарплаты в них.

"Я думаю, надо с правительством обсудить, как дифференцировать — уровень доходов населения может быть одним из критериев. Я думаю, надо посмотреть и на уровень проникновения ипотеки и жилищное строительство", — добавила она.