МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Российским компаниям следует более активно привлекать деньги в капитал, выходить на IPO и рынок облигаций, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. ЦБ раскрыл уровень средней максимальной ставки по вкладам крупнейших банков

"Надо, конечно, компаниям более активно привлекать деньги в капитал, выходить на IPO, на рынок облигаций", — сказала Набиуллина.

Она отметила, что это гораздо сложнее, чем просто взять кредит, поскольку компании понадобится раскрывать информацию о себе, понимая санкционные риски и чувствительность информации, а также выстраивать корпоративное управление. "Но это открывает гораздо больше возможностей для бизнеса и для экономики в целом", — отметила Набиуллина.

Кредит не является единственным способом привлечения денег на развитие бизнеса. Кроме того, он не всегда возможен, потому что "закредитованная компания — это также плохо для экономики, для компании, как для человека", обратила внимание глава ЦБ.