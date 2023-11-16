2023-11-16T13:10:14+03:00
2023-11-16T13:10:14+03:00
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2023
https://1prime.ru/state_regulation/20231116/842285059.html
Набиуллина призвала компании активно выходить на IPO и рынок облигаций
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Российским компаниям следует более активно привлекать деньги в капитал, выходить на IPO и рынок облигаций, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме... ПРАЙМ, 16.11.2023
экономика, новости, россия, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Российским компаниям следует более активно привлекать деньги в капитал, выходить на IPO и рынок облигаций, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Надо, конечно, компаниям более активно привлекать деньги в капитал, выходить на IPO, на рынок облигаций", — сказала Набиуллина.
Она отметила, что это гораздо сложнее, чем просто взять кредит, поскольку компании понадобится раскрывать информацию о себе, понимая санкционные риски и чувствительность информации, а также выстраивать корпоративное управление. "Но это открывает гораздо больше возможностей для бизнеса и для экономики в целом", — отметила Набиуллина.
Кредит не является единственным способом привлечения денег на развитие бизнеса. Кроме того, он не всегда возможен, потому что "закредитованная компания — это также плохо для экономики, для компании, как для человека", обратила внимание глава ЦБ.