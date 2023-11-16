МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Данные по инфляции и рабочим местам, вышедшие ранее на этой неделе, являются хорошими новостями, заявила член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Меган Грин. Британия начинает побеждать инфляцию, заявил министр финансов страны

"Я бы отнесла все это к категории хороших новостей, но, думаю, у нас еще есть причины беспокоиться об устойчивости инфляции в Великобритании", — сказала Грин в интервью для Bloomberg Television.

На последних двух заседаниях Банка Англии Грин голосовала за продолжение повышения процентных ставок, тогда как большинством голосом в обоих случаях было принято решение сохранить ставки без изменений.