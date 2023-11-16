2023-11-16T13:13:57+03:00
2023-11-16T13:13:57+03:00
2023-11-16T13:13:57+03:00
2023
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В Банке Англии оценили данные по инфляции и рабочим местам
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Данные по инфляции и рабочим местам, вышедшие ранее на этой неделе, являются хорошими новостями, заявила член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Меган Грин. "Я бы... ПРАЙМ, 16.11.2023
финансы, экономика, новости, великобритания, банк англии, инфляция в британии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Данные по инфляции и рабочим местам, вышедшие ранее на этой неделе, являются хорошими новостями, заявила член Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии Меган Грин.
"Я бы отнесла все это к категории хороших новостей, но, думаю, у нас еще есть причины беспокоиться об устойчивости инфляции в Великобритании", — сказала Грин в интервью для Bloomberg Television.
На последних двух заседаниях Банка Англии Грин голосовала за продолжение повышения процентных ставок, тогда как большинством голосом в обоих случаях было принято решение сохранить ставки без изменений.