ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 ноя — ПРАЙМ. Рост ВВП России по итогам 2023 года может составить 3,2-3,3%, сообщил главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач. В США оценили восстановление российской экономики после санкций

"Макроэкономика нас, если брать особенно этот год, скорее, радует, потому что действительно результаты лучше, чем все ожидали… По нашей оценке, за год вообще рост будет где-то 3,2-3,3% ВВП", — сказал Клепач в ходе пленарной сессии форума "Города России" в Екатеринбурге.

По его словам, рост реальных доходов населения может составить порядка 5%, несмотря на ускорение инфляции.

Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ по итогам 2023 года на уровне 2,8%. Однако на минувшей неделе глава ведомства Максим Решетников говорил, что рост экономики будет выше августовских оценок министерства и оценивается в 3%.

Согласно среднесрочному прогнозу ЦБ, по итогам текущего года ВВП может вырасти на 2,2-2,7%.

Ранее министерство экономического развития оценило рост экономики в третьем квартале на уровне 5,2% год к году, а ЦБ — в 5,1%.