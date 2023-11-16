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В Госдуме дали США совет насчет Украины
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Поддержка США Украины начала "сбоить", американскому сенату стоит разобраться в эффективности огромных денежных трат на Киев, заявил агентству РИА Новости депутат Госдумы от Крыма... ПРАЙМ, 16.11.2023
общество , экономика, новости, госдума, россия, украина, сенат сша, финансовая помощь
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — ПРАЙМ. Поддержка США Украины начала "сбоить", американскому сенату стоит разобраться в эффективности огромных денежных трат на Киев, заявил агентству РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
Ранее телеканал CNN сообщил, что сенат США проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства страны, который не включал в себя дополнительную помощь Израилю и Украине.
"Американская система управления, привыкшая находиться в зоне комфорта, не справляется с вызовами и начинает сбоить, что автоматически включает защитный тумблер. Поэтому вполне закономерно, что принятие ими бюджета проходит с отсутствием угнетающей и вредоносной графы, связанной с бездумными тратами по спонсированию терроризма на Украине", — пояснил Шеремет.
По его словам, прекращение финансирования Украины положительно скажется на экономике США, позволит избежать негативных прогнозов и болезненных ударов по благосостоянию населения. Депутат подчеркнул, что сенату следует пойти дальше и инициировать проверки на предмет эффективности масштабных трат Белого дома на коррумпированный Киев.