СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — ПРАЙМ. Поддержка США Украины начала "сбоить", американскому сенату стоит разобраться в эффективности огромных денежных трат на Киев, заявил агентству РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Зеленский в гневе: США опять обманули Украину, подсунув залежалый товар

Ранее телеканал CNN сообщил, что сенат США проголосовал за законопроект о финансировании работы правительства страны, который не включал в себя дополнительную помощь Израилю и Украине.

"Американская система управления, привыкшая находиться в зоне комфорта, не справляется с вызовами и начинает сбоить, что автоматически включает защитный тумблер. Поэтому вполне закономерно, что принятие ими бюджета проходит с отсутствием угнетающей и вредоносной графы, связанной с бездумными тратами по спонсированию терроризма на Украине", — пояснил Шеремет.

По его словам, прекращение финансирования Украины положительно скажется на экономике США, позволит избежать негативных прогнозов и болезненных ударов по благосостоянию населения. Депутат подчеркнул, что сенату следует пойти дальше и инициировать проверки на предмет эффективности масштабных трат Белого дома на коррумпированный Киев.